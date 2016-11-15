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Марио Балотелли: У меня была возможность стать футболистом «Ювентуса»

Источник:  Football ItaliaКомментарии

Форвард «Ниццы» Марио Балотелли сообщил, что в 2015 году мог пополнить ряды туринского «Ювентуса».

«До своего возвращения в «Милан» у меня была возможность стать футболистом «Ювентуса». Этого не произошло, потому что возникли некоторые проблемы», – цитирует игрока Football Italia.

Напомним, Балотелли первый раз стал игроком «Милана» в 2013 году. Спустя год футболист был продан итальянской командой в «Ливерпуль», а через сезон вновь вернулся в Серию А на правах аренды.

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