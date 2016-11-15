Кристоф Даум: У сборной Румынии были неплохие комбинации, атаки, а в первом тайме мы могли забить России
Главный тренер сборной Румынии Кристоф Даум прокомментировал поражение своей команды в товарищеском матче от сборной России (0:1).
«Я получил очень много полезной информации о команде, об игроках, которые редко выходили на матчи. Это был не только товарищеский, но и тестовый матч. Хорошо, что в матче с Россией некоторые мои игроки получили шанс. Были неплохие комбинации, атаки, в первом тайме мы могли забить России. Я удовлетворен той информацией, которую получил», – заявил специалист.
Напомним, единственный гол в матче забил полузащитник сборной России Магомед Оздоев.
Матч
Голы
Оздоев 90 (1:0).
Состав
Россия: Акинфеев, Кудряшов (Новосельцев, 84), Кутепов, Семёнов, Жирков (Оздоев, 46), Миранчук (Полоз, 61), Самедов, Могилевец (Ерохин, 68), Зобнин, Глушаков, Кокорин
Румыния: Пантилимон, Григоре (Цыру, 90), Латовлевичи (Филип, 66), Сэпунару, Препелицэ, Энаке, Марин, Грозав (Попа, 83), Ротариу, Андоне, Станку (Неделку, 90)
Предупреждения:
нет - Препелицэ, 72
Судья:
Алексей Кульбаков (Белоруссия)
Место и дата
15 ноября 19:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция