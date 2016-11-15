Хави: Коутиньо играет у одного из умнейших тренеров Европы, он легко вписался бы в схему «Барселоны»

Бывший капитан «Барселоны» Хави Эрнандес прокомментировал информацию об интересе каталонского клуба к полузащитнику «Ливерпуля» и сборной Бразилии Фелиппе Коутиньо.



«Этот парень играет под руководством одного из самых умных тренеров в Европе. Юрген Клопп – очень опытный специалист, который прошел большой путь, и открыл немало футболистов мирового уровня. Можно сказать, что Коутиньо повезло.

В мире не очень много игроков, которые действительно усилят «Барселону», но если вы спросите меня о том, входит ли в этот список Коутиньо, то думаю, да. Этот игрок очень хорош с технической точки зрения. Он бы легко вписался в философию «Барселоны», – цитирует Хави Goal.

Ранее сообщалось, что «Барселона» готова выложить за Коутиньо 65 млн фунтов, но наставник «красных» Юрген Клопп настаивает на продлении контракта с футболистом и не намерен отпускать его в другой клуб.

В нынешнем сезоне Коутиньо провел за «Ливерпуль» 11 матчей, забил 5 голов и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока английской команды в 34 млн евро, а его контракт с «Ливерпулем» рассчитан до 2020 года.



Отметим, что по сообщениям испанских СМИ, «Барселона» пыталась минувшим летом приобрести Коутиньо, однако, клуб из АПЛ ответил отказом.



