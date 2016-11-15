Акинфеев стал рекордсменом сборной по числу «сухих» матчей

Капитан футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев стал обладателем рекорда по числу «сухих» матчей в составе сборных СССР/СНГ/России, сообщает официальный сайт армейцев.

В товарищеской игре с Румынией Акинфеев в 45-й раз сыграл на ноль в футболке сборной. Таким образом, он побил рекорд Рината Дасаева, который за национальную команду сыграл 44 «сухих» матча. Теперь на счету Акинфеева 249 матчей без пропущенных голов за клуб и сборную.

Напомним, единственный гол Магомеда Оздоева на второй компенсируемой минуте принес победу сборной России в товарищеском матче с командой Румынии (1:0).