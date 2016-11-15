Акинфеев стал рекордсменом сборной по числу «сухих» матчей
Капитан футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев стал обладателем рекорда по числу «сухих» матчей в составе сборных СССР/СНГ/России, сообщает официальный сайт армейцев.
В товарищеской игре с Румынией Акинфеев в 45-й раз сыграл на ноль в футболке сборной. Таким образом, он побил рекорд Рината Дасаева, который за национальную команду сыграл 44 «сухих» матча. Теперь на счету Акинфеева 249 матчей без пропущенных голов за клуб и сборную.
Напомним, единственный гол Магомеда Оздоева на второй компенсируемой минуте принес победу сборной России в товарищеском матче с командой Румынии (1:0).
Матч
Голы
Оздоев 90 (1:0).
Состав
Россия: Акинфеев, Кудряшов (Новосельцев, 84), Кутепов, Семёнов, Жирков (Оздоев, 46), Миранчук (Полоз, 61), Самедов, Могилевец (Ерохин, 68), Зобнин, Глушаков, Кокорин
Румыния: Пантилимон, Григоре (Цыру, 90), Латовлевичи (Филип, 66), Сэпунару, Препелицэ, Энаке, Марин, Грозав (Попа, 83), Ротариу, Андоне, Станку (Неделку, 90)
Предупреждения:
нет - Препелицэ, 72
Судья:
Алексей Кульбаков (Белоруссия)
Место и дата
15 ноября 19:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция