Кристоф Даум: Не могу сказать, кто был с микрофоном, но поддержка диктора добавила красок атмосфере
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тренер сборной Румынии Кристоф Даум после поражения от России (0:1) в
товарищеском матче заявил, что ему понравилась обстановка на «Ахмат
Арене».
- Не удивлены ли вы, что трибуны заводили с помощью микрофона во время матча. И знаете ли, кто это делал? - вопрос Кристофу Дауму.
- Не могу точно сказать, кто был с микрофоном. Но это добавляло красок атмосфере на стадионе. Было много болельщиков. Особенно по сравнению с нашими другими тестовыми матчами.
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