Кристоф Даум: Не могу сказать, кто был с микрофоном, но поддержка диктора добавила красок атмосфере

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То, что диктор прописал. Кто заставил сборную России победить Румынию Сборная России, которую в атаку гнал высокопоставленный диктор «Ахмат Арены», забила-таки гол и выиграла свой последний матч в этом году.

Виталий Мутко: По самоотдаче вопросов нет, очень понравилось, как сборная играла Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко поделился впечатлениями от игры сборной России с командой Румынии (1:0).

Станислав Черчесов: Обстановка на стадионе была такая, что нас гнали вперед Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал победу над Румынией в товарищеском матче (1:0).

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Кристоф Даум: У сборной Румынии были неплохие комбинации, атаки, а в первом тайме мы могли забить России Главный тренер сборной Румынии Кристоф Даум прокомментировал поражение своей команды в товарищеском матче от сборной России (0:1).

Сборная России обыграла команду Румынии, забив на последней минуте Сборная России в Грозном на «Ахмат-Арене» не смогла обыграть сборную Румынии в товарищеском матче. Итоговый счет матча — 0:0.