Станислав Черчесов: Обстановка на стадионе была такая, что нас гнали вперед

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал победу над Румынией в товарищеском матче (1:0).



- Обстановка на стадионе была такая, что нас гнали вперед. Не случайно на последних минутах мы забили. Знал, что на «Ахмат Арене» всегда такая обстановка и что поддержка нам поможет. Спасибо от команды за радушный прием, - сказал Станислав Черчесов.



- Первые 20 минут мы прессинговали, отбирали мячи на половине поля соперника, потом были невынужденные ошибки. Это нас сбило с той игры, которую планировали. Второй тайм провели в равной борьбе. Замены нам помогли: Полоз хорошо вошел в игру, Оздоев гол забил, - отметил Черчесов.