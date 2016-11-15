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Станислав Черчесов: Обстановка на стадионе была такая, что нас гнали вперед

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал победу над Румынией в товарищеском матче (1:0).

- Обстановка на стадионе была такая, что нас гнали вперед. Не случайно на последних минутах мы забили. Знал, что на «Ахмат Арене» всегда такая обстановка и что поддержка нам поможет. Спасибо от команды за радушный прием, - сказал Станислав Черчесов.

- Первые 20 минут мы прессинговали, отбирали мячи на половине поля соперника, потом были невынужденные ошибки. Это нас сбило с той игры, которую планировали. Второй тайм провели в равной борьбе. Замены нам помогли: Полоз хорошо вошел в игру, Оздоев гол забил, - отметил Черчесов.

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