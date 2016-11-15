Футболистка обратилась в полицию из-за подглядывания за ней в душе на базе «Атлетико»

Как сообщает AP, футболистка испанской команды «Торрелодонес» обратилась в полицию после того, как неизвестный подглядывал за ней на базе мадридского «Атлетико».



По информации источника, инцидент произошел по окончании одного из матчей. Футболистка, имя которой не называется, находясь в душе, заметила, что кто-то снимает ее на телефон. После этого она решила обратиться в правоохранительные органы.



Представители «Атлетико» уже заявили, что будет проведено внутреннее расследование и приняты все необходимые меры, чтобы защитить достоинство футболистки.