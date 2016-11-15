Виталий Мутко: По самоотдаче вопросов нет, очень понравилось, как сборная играла

Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко поделился впечатлениями от игры сборной России с командой Румынии (1:0).

«По самоотдаче вопросов нет, очень понравилось, как сборная играла, постоянно боролась и в концовке матча сумела проявить характер и забить победный гол. Что касается вопросов качества игры, то они есть и есть над чем работать, думаю, тренеры смогут все это решить. Атмосфера на стадионе была потрясающая, трибуны гнали ребят вперед», - приводит слова Мутко ТАСС.

Напомним, единственный гол Магомеда Оздоева на второй компенсируемой минуте принес победу сборной России в товарищеском матче с командой Румынии (1:0).