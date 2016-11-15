Виталий Мутко: По самоотдаче вопросов нет, очень понравилось, как сборная играла
Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко поделился впечатлениями от игры сборной России с командой Румынии (1:0).
«По самоотдаче вопросов нет, очень понравилось, как сборная играла, постоянно боролась и в концовке матча сумела проявить характер и забить победный гол. Что касается вопросов качества игры, то они есть и есть над чем работать, думаю, тренеры смогут все это решить. Атмосфера на стадионе была потрясающая, трибуны гнали ребят вперед», - приводит слова Мутко ТАСС.
Напомним, единственный гол Магомеда Оздоева на второй компенсируемой минуте принес победу сборной России в товарищеском матче с командой Румынии (1:0).
Матч
Голы
Оздоев 90 (1:0).
Состав
Россия: Акинфеев, Кудряшов (Новосельцев, 84), Кутепов, Семёнов, Жирков (Оздоев, 46), Миранчук (Полоз, 61), Самедов, Могилевец (Ерохин, 68), Зобнин, Глушаков, Кокорин
Румыния: Пантилимон, Григоре (Цыру, 90), Латовлевичи (Филип, 66), Сэпунару, Препелицэ, Энаке, Марин, Грозав (Попа, 83), Ротариу, Андоне, Станку (Неделку, 90)
Предупреждения:
нет - Препелицэ, 72
Судья:
Алексей Кульбаков (Белоруссия)
Место и дата
15 ноября 19:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция