«Трактор» вырвал победу у «Спартака» в серии послематчевых буллитов
Хоккеисты «Трактора» переиграли «Спартак» в серии послематчевых буллитов со счетом 2:1.
В основное время заброшенной шайбой в составе красно-белых отметился чешский нападающий столичной команды Лукаш Радил. У гостей точный бросок на счету Константина Климонтова.Решающий буллит на счету Дерека Роя.
В следующей игре 17 ноября «Спартак» примет в Москве «Салават Юлаев». «Трактор» в тот же день сыграет на выезде с ХК «Сочи».
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