Магнитогорский «Металлург» на выезде разгромил «Сочи»
Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» разгромили ХК «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:0.
Заброшенными шайбами в составе гостей отметились Данис Зарипов, Сергей Терещенко, Денис Казионов, Ярослав Хабаров и Сергей Мозякин.
Отметим, что голкипер «Магнитки» Василий Кошечкин сыграл четвертый матч «на ноль» в текущем сезоне.
В следующем матче 17 ноября «Металлург» сыграет на выезде с «Торпедо». «Сочи» в тот же день примет на домашней арене «Трактор».
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
ХК Сочи - Металлург Мг - 0:5 (0:3, 0:0, 0:2)
Голы:
Зарипов (Мозякин, Коварж), 2:38 (0:1). Терещенко (Сёмин, Филиппи), 16:22 (0:2 - бол.). Казионов Д. (Платонов, Береглазов), 17:18 (0:3). Мозякин (Антипин, Коварж), 48:20 (0:4). Хабаров (Мозякин, Зарипов), 50:47 (0:5).
Место и дата
15 ноября 19:30, Большой, Онлайн-трансляция