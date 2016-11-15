Жозе Маурисио: Сто процентов вернусь в Ледовый дворец и приведу семью

Полузащитник «Зенита» Жозе Маурисио поделился впечатлениями от матча КХЛ между СКА и «Барысом».

- Здесь очень хорошо, приятно. Настроение и атмосфера отличные. Я сто процентов вернусь сюда снова и приведу семью, когда они вернутся из Бразилии!

- Ваш друг в первом периоде что-то вам объяснял. Это были правила игры?

- Да, я пока не очень понимаю игру, хотя к концу чуть-чуть разобрался!

- СКА забил девять шайб. Вот бы и в футболе так, да?

- Хоккей - совсем другой! (смеется). В моей работе - в футболе - очень сложно забить девять голов! - приводит слова Маурисио корреспондент «Советский спорт в Санкт-Петербурге».

Напомним, СКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ разгромил казахстанский «Барыс» со счетом 9:0. В составе петербуржцев отличились Вячеслав Войнов, Никита Гусев, Илья Ковальчук. Дубль оформил Сергей Плотников, а Евгений Дадонов впервые в карьере сделал покер.

Эта победа стала для армейцев самой крупной в чемпионате. Предыдущий рекорд был установлен 4 декабря 2011 года, когда петербуржцы обыграли «Спартак» со счетом 10:2.



После этого матча СКА идет на первом месте в Западной конференции с 79 очками. Казахстанцы с 40 очками остались на восьмом месте на Востоке.

Следующий матч СКА проведет 17 ноября против «Автомобилиста». Встреча начнется в 19:30, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию. «Барыс» в этот же день сыграет с «Северсталью».