Леонид Федун: По содержанию игра была не очень хорошая

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Виталий Мутко: Главное, чтобы диктор не говорил что-то в адрес организаторов, судьи Глава РФС Виталий Мутко после товарищеского матча сборной России против сборной Румынии в Грозном отметил, что ему понравилась атмосфера на «Ахмат-Арене», в том числе и поддержка диктора стадиона.

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То, что диктор прописал. Кто заставил сборную России победить Румынию Сборная России, которую в атаку гнал высокопоставленный диктор «Ахмат Арены», забила-таки гол и выиграла свой последний матч в этом году.

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