Леонид Федун: По содержанию игра была не очень хорошая
Президент московского «Спартака» Леонид Федун поделился впечатлениями от игры сборной России в товарищеском матче с командой Румынии (1:0).
- По содержанию игра была не очень хорошая, понравился настрой во второй половине второго тайма, когда начали биться по-настоящему. Это произошло благодаря атмосфере, все-таки энергия трибун передается игрокам, - цитирует Федуна ТАСС.
Напомним, что сборная России на последней минуте вырвала победу у румын благодаря точному удару Магомеда Оздоева.
Матч
Голы
Оздоев 90 (1:0).
Состав
Россия: Акинфеев, Кудряшов (Новосельцев, 84), Кутепов, Семёнов, Жирков (Оздоев, 46), Миранчук (Полоз, 61), Самедов, Могилевец (Ерохин, 68), Зобнин, Глушаков, Кокорин
Румыния: Пантилимон, Григоре (Цыру, 90), Латовлевичи (Филип, 66), Сэпунару, Препелицэ, Энаке, Марин, Грозав (Попа, 83), Ротариу, Андоне, Станку (Неделку, 90)
Предупреждения:
нет - Препелицэ, 72
Судья:
Алексей Кульбаков (Белоруссия)
Место и дата
15 ноября 19:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция