Денис Глушаков: Может, Леониду Арнольдовичу тоже взять микрофон и заводить болельщиков в Москве?

Александр Селихов: Если Плетикоса станет тренером вратарей в «Спартаке», то я перешел бы в эту команду

Голкипер пермского «Амкара» Александр Селихов в интервью программе «Культ тура» рассказал, при каких условиях готов покинуть свою команду.