Евгений Дадонов: Лично мне хотелось двузначного преимущества над «Барысом»

Нападающий СКА Евгений Дадонов поделился впечатлениями от победы над «Барысом» (9:0).

- В матче с «Барысом» все у нас получалось. Тем более мы хотим продолжить победную серию.

- А десятый гол забить хотели?

- Хотелось двузначного преимущества. Но это лично мне (улыбается). Хотелось, чтобы 10:0 было. Там удаление в конце помешало, хотя ребята и вчетвером старались забросить десятую, - приводит слова Дадонова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, СКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ разгромил казахстанский «Барыс» со счетом 9:0. В составе петербуржцев отличились Вячеслав Войнов, Никита Гусев, Илья Ковальчук. Дубль оформил Сергей Плотников, а Евгений Дадонов впервые в карьере сделал покер.

Эта победа стала для армейцев самой крупной в чемпионате. Предыдущий рекорд был установлен 4 декабря 2011 года, когда петербуржцы обыграли «Спартак» со счетом 10:2.



После этого матча СКА идет на первом месте в Западной конференции с 79 очками. Казахстанцы с 40 очками остались на восьмом месте на Востоке.

Следующий матч СКА проведет 17 ноября против «Автомобилиста». Встреча начнется в 19:30, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию. «Барыс» в этот же день сыграет с «Северсталью».