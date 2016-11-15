Голы Ничушкина и Жаркова принесли победу ЦСКА в матче с «Автомобилистом»

В матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА на домашнем льду обыграл «Автомобилист» со счетом 2:0.

В составе победителей отличились Валерий Ничушкин и Владимир Жарков.

После этого матча армейцы с 69-ю очками расположились на второй строчке в Западной конференции, а команда из Екатеринбурга занимает 12-е место на «Востоке», имея в активе 34 очка.

В следующем туре столичная команда 17 ноября примет «Югру», а подопечные Владимира Крикунова отправятся в Санкт-Петербург, где в этот же день сыграют со СКА.

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