Голы Ничушкина и Жаркова принесли победу ЦСКА в матче с «Автомобилистом»
В матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА на домашнем льду обыграл «Автомобилист» со счетом 2:0.
В составе победителей отличились Валерий Ничушкин и Владимир Жарков.
После этого матча армейцы с 69-ю очками расположились на второй строчке в Западной конференции, а команда из Екатеринбурга занимает 12-е место на «Востоке», имея в активе 34 очка.
В следующем туре столичная команда 17 ноября примет «Югру», а подопечные Владимира Крикунова отправятся в Санкт-Петербург, где в этот же день сыграют со СКА.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
ЦСКА - Автомобилист - 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)
Голы:
Ничушкин (Науменков), 12:34 (1:0). Жарков (Скотт, Кошелев), 29:36 (2:0).
Место и дата
15 ноября 19:30, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция
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