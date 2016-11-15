Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Куньлунь3 : 4Авангард
Хоккей  ЦСКА2 : 0Автомобилист
Хоккей  Спартак1 : 2 БТрактор
Футбол  Россия1 : 0Румыния
Хоккей  СКА9 : 0Барыс
Футбол  Италия0 : 0Германия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Голы Ничушкина и Жаркова принесли победу ЦСКА в матче с «Автомобилистом»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА на домашнем льду обыграл «Автомобилист» со счетом 2:0.

В составе победителей отличились Валерий Ничушкин и Владимир Жарков.

После этого матча армейцы с 69-ю очками расположились на второй строчке в Западной конференции, а команда из Екатеринбурга занимает 12-е место на «Востоке», имея в активе 34 очка.

В следующем туре столичная команда 17 ноября примет «Югру», а подопечные Владимира Крикунова отправятся в Санкт-Петербург, где в этот же день сыграют со СКА.

КХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

ЦСКА - Автомобилист - 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

Голы:

Ничушкин (Науменков), 12:34 (1:0). Жарков (Скотт, Кошелев), 29:36 (2:0).

Место и дата

15 ноября 19:30, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Патрик Херсли: У СКА лучшие игроки в КХЛЗащитник СКА Патрик Херсли в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от победы над «Барысом» (9:0).Коллекция скальпов. СКА установил рекорд, поиздевавшись теперь и над «Барысом»Коллекция скальпов. СКА установил рекорд, поиздевавшись теперь и над «Барысом»Олег Знарок против того, чтобы победы СКА называли легкими. Но 9:0 с «Барысом» по-другому и не назвать.Когда сломанный конек не помог. ЦСКА наконец-то победил в основное времяКогда сломанный конек не помог. ЦСКА наконец-то победил в основное времяПосле ноябрьской паузы ЦСКА одержал первую победу в основное время.Жозе Маурисио: Сто процентов вернусь в Ледовый дворец и приведу семьюПолузащитник «Зенита» Жозе Маурисио поделился впечатлениями от матча КХЛ между СКА и «Барысом».Эдуард Занковец: Нужно забыть матч против СКА, это был не наш деньГлавный тренер «Барыса» Эдуард Занковец поделился впечатлениями от поражения в матче против СКА (0:9).Евгений Дадонов: Лично мне хотелось двузначного преимущества над «Барысом»Нападающий СКА Евгений Дадонов поделился впечатлениями от победы над «Барысом» (9:0).Никита Гусев: СКА - команда из другой лиги? Без комментариевНападающий СКА Никита Гусев поделился впечатлениями от победы над «Барысом» (9:0).Олег Знарок: Не обращаем внимания на победную сериюГлавный тренер СКА Олег Знарок поделился впечатлениями от победы над «Барысом» (9:0).Игорь Шестеркин: 15-матчевая серия побед СКА? Не слежу за этимВратарь СКА Игорь Шестеркин поделился впечатлениями от победы над «Барысом» (9:0).«Трактор» вырвал победу у «Спартака» в серии послематчевых буллитовХоккеисты «Трактора» переиграли «Спартак» в серии послематчевых буллитов со счетом 2:1.Магнитогорский «Металлург» на выезде разгромил «Сочи»Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» разгромили ХК «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:0.СКА обыграл «Барыс», одержав самую крупную победу за время выступления в КХЛСКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ разгромил казахстанский «Барыс» со счетом 9:0.Владимир Семенов: Было тяжело в конце, хорошо, что мы выстоялиСтарший тренер ХК «Авангард» Владимир Семенов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «»Куньлуня».Владимир Юрзинов: Сказывается, что мы провели три тяжелых игры на выездеГлавный тренер «Куньлуня» Владимир Юрзинов поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом».Евгений Медведев: Первые 10 минут мы входили игруКапитан «Авангарда» Евгений Медведев прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня».Владимир Соботка: Все больше походило на тренировкуНападающий «Авангарда» Владимир Соботка прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня».ЦСКА – «Автомобилист». ОнлайнВо вторник в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сыграют московский ЦСКА и «Автомобилист» из Екатеринбурга.СКА – «Барыс». ОнлайнВо вторник в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сыграют СКА и Санкт-Петербурга и «Барыс» из Астаны.Александр Комаристый: Если бы сыграли понадежнее - могли бы победитьНападающий новокузнецкого «Металлурга» Александр Комаристый прокомментировал поражение от «Адмирала» в матче регулярного чемпионата КХЛ.Федор Чалов: Кумиром в ЦСКА является Вагнер Лав, а эталоном нападающего – Роналдо18-летний нападающий московского ЦСКА Федор Чалов рассказал, как совмещает учебу и футбол, а также назвал игрока армейцев, с которого старается брать пример.

Автомобилист
Автомобилисткалендарьстатистика
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение