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Виталий Мутко: Главное, чтобы диктор не говорил что-то в адрес организаторов, судьи

Артур Бекмурзаев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Глава РФС Виталий Мутко после товарищеского матча сборной России против сборной Румынии в Грозном отметил, что ему понравилась атмосфера на «Ахмат-Арене», в том числе и поддержка диктора стадиона.

– Вы знаете, сегодня мне понравилось (то, что диктор заводил болельщиков — прим. ред.) В целом, честно скажу, бываю так поглощен игрой, что ничего не вижу и не слышу. В целом атмосфера, когда так поддерживают, это здорово, — сказал Виталий Мутко.

– Почему же тогда диктор запрещен регламентом на матчах РФПЛ?
– Я говорил уже несколько раз президенту лиги, они несколько раз на собрании клубов обсуждали этот вопрос, и должны еще раз поговорить, как и что должно быть, то есть они — клубы — должны еще раз определить… Ну смотря что говорит диктор. На многих стадионах мира такое происходит. Главное, чтобы диктор не вмешивался, не говорил что-то в адрес организаторов, судьи, не было высказываний в адрес другой команды, понимаете? Если поддерживаешь свою команду, заводишь болельщиков, какие-то речевки скандируешь — на многих стадионах так делается.

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