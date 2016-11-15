Игорь Шестеркин: 15-матчевая серия побед СКА? Не слежу за этим

Вратарь СКА Игорь Шестеркин поделился впечатлениями от победы над «Барысом» (9:0).

- Принято говорить, что легких побед не бывает, но сегодня было близко к этому.

- Я бы так не сказал, у «Барыса» были шансы. Если бы они забили в начале - игра по-другому бы сложилась.

- Самый опасный момент у «Барыса» был на последней секунде, когда вас чуть не лишили сухого матча.

- В первом периоде тоже неприятный момент был, соперники всегда катались по зоне, нагружали. Мы весь матч были в тонусе.

- Хоккейные специалисты говорят, что в КХЛ нет конкуренции. Они правы?

- Все команды на нас серьезно настраиваются, но нам нельзя расслабляться. Надо продолжать в том же духе.

- Следите за 15-матчевой серией из побед?

- Вообще не слежу, - приводит слова Шестеркина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, СКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ разгромил казахстанский «Барыс» со счетом 9:0. В составе петербуржцев отличились Вячеслав Войнов, Никита Гусев, Илья Ковальчук. Дубль оформил Сергей Плотников, а Евгений Дадонов впервые в карьере сделал покер.

Эта победа стала для армейцев самой крупной в чемпионате. Предыдущий рекорд был установлен 4 декабря 2011 года, когда петербуржцы обыграли «Спартак» со счетом 10:2.



После этого матча СКА идет на первом месте в Западной конференции с 79 очками. Казахстанцы с 40 очками остались на восьмом месте на Востоке.

Следующий матч СКА проведет 17 ноября против «Автомобилиста». Встреча начнется в 19:30, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию. «Барыс» в этот же день сыграет с «Северсталью».