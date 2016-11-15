Виталий Мутко: Эта игра дала хорошую пищу для тренера

Глава РФС Виталий Мутко после товарищеского матча Россия – Румыния отметил, что национальная сборная только строится, поэтому победы для молодого поколения команды очень важны.

– Команда строится, для них эмоционально очень важно, чтобы были победы. Много молодых игроков сегодня было на поле, защита новая, для них все это важно. Тренером будут делаться выводы, думаю, эта игра дала хорошую пищу для тренера.

– В Грозном красавец стадион, построен за очень короткий срок. Не хотели бы отсюда передать привет Питеру?

– Нормально все будет в Питере. Мы не снимаем сроки ввода питерского стадиона, больше никаких отступлений быть не может, — сказал Виталий Мутко.