Олег Знарок: Не обращаем внимания на победную серию

Главный тренер СКА Олег Знарок поделился впечатлениями от победы над «Барысом» (9:0).

- Мы неплохо сыграли сегодня. Не знаю, что сказать.

- Сегодня был ваш день.

- Спасибо. И ваш, наверное.

- Звено Шипчева раскрепостилось?

- Неплохо сыграли все звенья, вся команда. Выделять кого-то бессмысленно.

- Есть внутреннее удовлетворение от такой победы?

- При такой поддержке они обязаны так играть.

- Совсем немного осталось до рекорда КХЛ по количеству побед подряд. Следите за этим?

- Не обращаем внимания, - приводит слова Знарка корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, СКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ разгромил казахстанский «Барыс» со счетом 9:0. В составе петербуржцев отличились Вячеслав Войнов, Никита Гусев, Илья Ковальчук. Дубль оформил Сергей Плотников, а Евгений Дадонов впервые в карьере сделал покер.

Эта победа стала для армейцев самой крупной в чемпионате. Предыдущий рекорд был установлен 4 декабря 2011 года, когда петербуржцы обыграли «Спартак» со счетом 10:2.



После этого матча СКА идет на первом месте в Западной конференции с 79 очками. Казахстанцы с 40 очками остались на восьмом месте на Востоке.

Следующий матч СКА проведет 17 ноября против «Автомобилиста». Встреча начнется в 19:30, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию. «Барыс» в этот же день сыграет с «Северсталью».