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Олег Знарок: Не обращаем внимания на победную серию

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Главный тренер СКА Олег Знарок поделился впечатлениями от победы над «Барысом» (9:0).

- Мы неплохо сыграли сегодня. Не знаю, что сказать. 

- Сегодня был ваш день.
- Спасибо. И ваш, наверное.

- Звено Шипчева раскрепостилось?
- Неплохо сыграли все звенья, вся команда. Выделять кого-то бессмысленно. 

- Есть внутреннее удовлетворение от такой победы?
- При такой поддержке они обязаны так играть. 

- Совсем немного осталось до рекорда КХЛ по количеству побед подряд. Следите за этим?
- Не обращаем внимания, - приводит слова Знарка корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, СКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ разгромил казахстанский «Барыс» со счетом 9:0. В составе петербуржцев отличились Вячеслав Войнов, Никита Гусев, Илья Ковальчук. Дубль оформил Сергей Плотников, а Евгений Дадонов впервые в карьере сделал покер.

Эта победа стала для армейцев самой крупной в чемпионате. Предыдущий рекорд был установлен 4 декабря 2011 года, когда петербуржцы обыграли «Спартак» со счетом 10:2.  

После этого матча СКА идет на первом месте в Западной конференции с 79 очками. Казахстанцы с 40 очками остались на восьмом месте на Востоке.

Следующий матч СКА проведет 17 ноября против «Автомобилиста». Встреча начнется в 19:30, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию. «Барыс» в этот же день сыграет с «Северсталью».

Матч

СКА - Барыс - 9:0 (5:0, 2:0, 2:0)

Голы:

Дадонов (Шипачёв, Гусев), 1:22 (1:0). Войнов (Ковальчук), 2:04 (2:0 - бол.). Плотников (Ковальчук, Войнов), 4:20 (3:0 - бол.). Дадонов (Хафизуллин, Гусев), 9:37 (4:0 - бол.). Дадонов (Хафизуллин, Шипачёв), 15:48 (5:0). Гусев (Дадонов), 22:09 (6:0). Плотников (Ковальчук, Шипачёв), 25:06 (7:0). Дадонов (Шипачёв, Гусев), 41:56 (8:0). Ковальчук (Гусев, Шипачёв), 51:53 (9:0 - бол.).

Место и дата

15 ноября 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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