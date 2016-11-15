Никита Гусев: СКА - команда из другой лиги? Без комментариев

Нападающий СКА Никита Гусев поделился впечатлениями от победы над «Барысом» (9:0).

- Мы хорошо начали игру, а потом уже действовали по счету. Хотели играть как можно лучше.

- СКА называют командой из другой лиги. Согласны?

- Без комментариев.

- Следите за победной серией вашей команды, которая теперь насчитывает 15 матчей?

- У нас просто план на каждую игру. Хотим побеждать и не думаем о том, сколько матчей мы выиграли.

- Как настраивали себя на второй и третий период, когда понимали, что исход встречи решен?

- Выходили побеждать в каждом отдельном периоде. Легко было настроиться.

- Не лукавите?

- Нет, в каждом периоде стоит задача победить.



- Хотелось десятый гол забить?

- Конечно, хочется забивать в каждой смене.

- Большинство становится грозным оружием СКА?

- Мы тренируем этот компонент, стараемся каждый такой момент доводить до гола.

- Вы получили удаление за отсечение.

- Я это сделал не специально (смеется), - приводит слова Гусева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, СКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ разгромил казахстанский «Барыс» со счетом 9:0. В составе петербуржцев отличились Вячеслав Войнов, Никита Гусев, Илья Ковальчук. Дубль оформил Сергей Плотников, а Евгений Дадонов впервые в карьере сделал покер.

Эта победа стала для армейцев самой крупной в чемпионате. Предыдущий рекорд был установлен 4 декабря 2011 года, когда петербуржцы обыграли «Спартак» со счетом 10:2.



После этого матча СКА идет на первом месте в Западной конференции с 79 очками. Казахстанцы с 40 очками остались на восьмом месте на Востоке.

Следующий матч СКА проведет 17 ноября против «Автомобилиста». Встреча начнется в 19:30, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию. «Барыс» в этот же день сыграет с «Северсталью».