Александр Бубнов: Петь дифирамбы сборной России еще рано, проблемы по-прежнему есть, и работы впереди еще много
Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о победе сборной России над командой Румынии в товарищеском матче (1:0).
«На мой взгляд, сборная России заслуженно победила в товарищеском матче с Румынией. И если первый тайм был относительно равный и румыны могли забить гол, то после перерыва российская команда за счет прессинга лучше контролировала мяч и владела игровым преимуществом. А с появлением на поле Александра Ерохина и Дмитрия Полоза остроты впереди прибавилось. У сборной России были неплохие моменты. У соперника же при этом моментов практически не было, и в итоге давление со стороны наших футболистов вылилось в забитый гол.
В целом же у этого состава национальной команды сохраняются проблемы в средней линии. Если в обороне и в плане прессинга все более-менее неплохо, то по части организации игры в атаке претензий к средней линии немало. Мы увидели, что вся острота шла исключительно с фланга Александра Самедова.
В остальном же отмечу, что российская сборная всю игру провела довольно собранно и, повторюсь, хорошо прессинговала. Думаю, по самоотдаче и игровой дисциплине вопросов тоже быть не должно. Эта победа должна наконец придать нашей команде уверенности, что особенно важно под конец года и на волне всеобщей критики.
К тому же, учитывая отсутствие большого числа ключевых игроков, Станислав Черчесов смог просмотреть немало новичков. На мой взгляд, это тоже дало результат: кто-то из нынешнего состава сборной явно будет готовиться вместе с ней к предстоящему Кубку Конфедераций. Но в целом петь нашей команде дифирамбы еще, конечно, рано. Проблемы у нее по-прежнему есть, и работы впереди еще много», – цитирует Бубнова Sportbox.ru.
Напомним, единственный гол в самой концовке встречи забил полузащитник Магомед Оздоев.
Матч
Голы
Оздоев 90 (1:0).
Состав
Россия: Акинфеев, Кудряшов (Новосельцев, 84), Кутепов, Семёнов, Жирков (Оздоев, 46), Миранчук (Полоз, 61), Самедов, Могилевец (Ерохин, 68), Зобнин, Глушаков, Кокорин
Румыния: Пантилимон, Григоре (Цыру, 90), Латовлевичи (Филип, 66), Сэпунару, Препелицэ, Энаке, Марин, Грозав (Попа, 83), Ротариу, Андоне, Станку (Неделку, 90)
Предупреждения:
нет - Препелицэ, 72
Судья:
Алексей Кульбаков (Белоруссия)
Место и дата
15 ноября 19:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция