Эдуард Занковец: Нужно забыть матч против СКА, это был не наш день

Главный тренер «Барыса» Эдуард Занковец поделился впечатлениями от поражения в матче против СКА (0:9).

- Комментировать особо нечего. Понятно. что мы играли плохо с самого начала во всех компонентах. Нужно забыть этот матч, это был не наш день.

- Пулена под танк специально бросили?

- Чтобы проиграть? Нет, конечно. Он хороший вратарь. Мы хотим, чтобы у игроков, у вратарей было время, чтобы они чувствовали себя частью команды. Но день был не только не его, а всей команды - винить кого-то нет смысла, - приводит слова Занковца корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, СКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ разгромил казахстанский «Барыс» со счетом 9:0. В составе петербуржцев отличились Вячеслав Войнов, Никита Гусев, Илья Ковальчук. Дубль оформил Сергей Плотников, а Евгений Дадонов впервые в карьере сделал покер.

Эта победа стала для армейцев самой крупной в чемпионате. Предыдущий рекорд был установлен 4 декабря 2011 года, когда петербуржцы обыграли «Спартак» со счетом 10:2.



После этого матча СКА идет на первом месте в Западной конференции с 79 очками. Казахстанцы с 40 очками остались на восьмом месте на Востоке.

Следующий матч СКА проведет 17 ноября против «Автомобилиста». Встреча начнется в 19:30, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию. «Барыс» в этот же день сыграет с «Северсталью».