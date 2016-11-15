Эдуард Занковец: Нужно забыть матч против СКА, это был не наш день
Главный тренер «Барыса» Эдуард Занковец поделился впечатлениями от поражения в матче против СКА (0:9).
- Комментировать особо нечего. Понятно. что мы играли плохо с самого начала во всех компонентах. Нужно забыть этот матч, это был не наш день.
- Пулена под танк специально бросили?
- Чтобы проиграть? Нет, конечно. Он хороший вратарь. Мы хотим, чтобы у игроков, у вратарей было время, чтобы они чувствовали себя частью команды. Но день был не только не его, а всей команды - винить кого-то нет смысла, - приводит слова Занковца корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, СКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ разгромил казахстанский «Барыс» со счетом 9:0. В составе петербуржцев отличились Вячеслав Войнов, Никита Гусев, Илья Ковальчук. Дубль оформил Сергей Плотников, а Евгений Дадонов впервые в карьере сделал покер.
Эта победа стала для армейцев самой крупной в чемпионате. Предыдущий рекорд был установлен 4 декабря 2011 года, когда петербуржцы обыграли «Спартак» со счетом 10:2.
После этого матча СКА идет на первом месте в Западной конференции с 79 очками. Казахстанцы с 40 очками остались на восьмом месте на Востоке.
Следующий матч СКА проведет 17 ноября против «Автомобилиста». Встреча начнется в 19:30, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию. «Барыс» в этот же день сыграет с «Северсталью».
Матч
СКА - Барыс - 9:0 (5:0, 2:0, 2:0)
Голы:
Дадонов (Шипачёв, Гусев), 1:22 (1:0). Войнов (Ковальчук), 2:04 (2:0 - бол.). Плотников (Ковальчук, Войнов), 4:20 (3:0 - бол.). Дадонов (Хафизуллин, Гусев), 9:37 (4:0 - бол.). Дадонов (Хафизуллин, Шипачёв), 15:48 (5:0). Гусев (Дадонов), 22:09 (6:0). Плотников (Ковальчук, Шипачёв), 25:06 (7:0). Дадонов (Шипачёв, Гусев), 41:56 (8:0). Ковальчук (Гусев, Шипачёв), 51:53 (9:0 - бол.).
Место и дата
15 ноября 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция