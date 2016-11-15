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Зе Луиш не сыграет за «Спартак» до конца первой части сезона

Источник:  ТАССКомментарии

Нападающий московского футбольного клуба «Спартак» Зе Луиш из-за травмы выбыл до конца первой части чемпионата России.

Зе Луиш получил травму мышц бедра во время тренировки в составе сборной Кабо-Верде.

«К сожалению, Зе Луиш выбыл до конца первой части чемпионата», - сообщил владелец «Спартака» Леонид Федун.

До зимнего перерыва в чемпионате России «Спартаку» предстоит провести четыре матча. Зе Луиш в текущем сезоне забил пять мячей в 12 матчах.

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