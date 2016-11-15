Италия – Германия. Нойер начнет матч на скамейке запасных
Стали известны стартовые составы сборных Италии и Германии на товарищеский матч, который состоится сегодня на стадионе «Джузеппе Меацца».
Италия: Буффон, Ругани, Бонуччи, Романьоли, Дзаппакоста, Де Росси, Пароло, Дармиан, Иммобиле, Белотти, Эдер.
Германия: Лено, Хеведес, Мустафи, Хуммельс, Руди, Киммих, Вайгль, Герардт, Горецка, Гюндоган, Мюллер.
Напомним, встреча между командами стартует в 22:45 мск. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.
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