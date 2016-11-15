Англия – Испания: Стартовые составы
Стали известны стартовые составы сборных Англии и Испании на товарищеский матч, который состоится сегодня на стадионе «Уэмбли».
Англия: Харт, Клайн, Роуз, Кэхилл, Стоунс, Дайер, Стерлинг, Хендерсон, Лингард, Лаллана, Варди.
Испания: Рейна, Карвахаль, Иньиго Мартинес, Начо, Аспиликуэта, Бускетс, Мата, Тьяго, Давид Сильва, Витоло, Адурис.
Напомним, встреча между командами стартует в 23.00 мск. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.
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