Морис «KheZu» Гуттман: «Puppey – один из лучших, если не лучший капитан в истории»

Новоиспеченный игрок команды Team Secret Морис «KheZu» Гутман рассказал о Клементе «Puppey» Иванове.



«Puppey, пожалуй, один из лучших, если не лучший капитан в истории. У него постоянно есть чему научить. Конечно, была эта драма, но у каждой истории две стороны. Не люблю судить об игроках до выступлений с ними, потому что лишь они показывают суть человека. Да, бывает, я иногда делаю выводы на основе лишь игрового аспекта, что плохо, но я стараюсь не раздувать тему подхода к игре, как делали с Black^. Неужели вы думаете, что он за такой срок не изменился? В любом случае, вернёмся к сути. Дело не только в Puppey», – сказал Гуттман



Напомним, что Морис «KheZu» Гуттман 6 ноября перешел в Team Secret из Escape Gaming. Вместе с командой он стал победителем турнира ROG MASTERS.



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