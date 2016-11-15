Рамзан Кадыров: Гордимся, что кавказец сегодня забил гол

Глава Чечни Рамзан Кадыров сказал журналистам после матча Россия — Румыния, который прошел в Грозном на «Ахмат-Арене», что горд тем, что победный гол за сборную забил ингуш Магомед Оздоев.

– Ожидали от сборной сегодня больше активности?

– На самом деле, там было много новых игроков. Мы ожидали, что в первом тайме будут волнительные моменты. Но болельщики начали болеть, требовать с футболистов, чтобы они начали жестче играть, активно. Я считаю, что тренерскую установку они выполнили. Румыния хотела с ничейным счетом уехать отсюда, поэтому нам нелегко было. Но в последние минуты, слава богу, смогли забить. У нашей сборной появилась новая страница — в Грозном.

– Болельщики были очень активны, насколько это повлияло на результат матча и важно ли то, кто забил этот победный гол?

– На самом деле очень важно, потому что кавказец, наш брат Магомед (Оздоев — прим. ред.) забил, нам было вдвойне приятно. Мы гордимся, когда кавказец, чеченец отстаивает честь страны в спорте, образовании, показывает на своем примере, что мы с Россией, это наша страна. Мы тоже платим налоги и являемся полноправным субъектом Российской Федерации. Гордимся тем, что кавказец, ингуш, забил гол. Если бы забил чеченец, трижды гордились бы.