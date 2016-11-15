Александр Селихов: Если Плетикоса станет тренером вратарей в «Спартаке», то я перешел бы в эту команду

Голкипер пермского «Амкара» Александр Селихов в интервью программе «Культ тура» рассказал, при каких условиях готов покинуть свою команду.



«Я попросил руководство и своего агента, чтобы от меня отстали с вопросом о будущем до зимы. Мне сложно сказать, где правда в слухах про «Спартак», «Зенит» и «Лацио». Если Плетикоса станет тренером вратарей в «Спартаке» или «Зените», то я бы перешел в эту команду. Готов пойти за ним», – отметил футболист.

В нынешнем сезоне Селихов провел за «Амкар» во всех турнирах 14 матчей, пропустил 9 голов и в восьми матчах оставлял свои ворота «сухими».



