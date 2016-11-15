Рамзан Кадыров: Нашей сборной сегодня нужна была поддержка

Глава Чечни Рамзан Кадыров, присутствовавший на товарищеском матче сборной России против сборной Румынии, рассказал журналистам, что ощущает себя счастливым человеком, потому смог внести лепту в российский спорт.

– Думаю, что болельщики остались довольны. Они будут всегда болеть за нашу сборную, за команду нашей страны, — сказал Рамзан Кадыров.

– Ощущаете себя счастливым человеком, учитывая, что в вашем регионе произошло сегодня такое событие?

– Я всегда считаю себя счастливым. Потому что я родился, живу и могу как-то служить своему государству. Сегодня я немного внес лепту в российский спорт. Да, я считаю себя счастливым человеком, потому что нашей сборной сегодня нужна была поддержка.