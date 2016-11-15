Патрик Херсли: У СКА лучшие игроки в КХЛ

Защитник СКА Патрик Херсли в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от победы над «Барысом» (9:0).

- У СКА лучшие игроки в лиге! Когда они играют так хорошо, мы забиваем много голов.

- Дадонов четыре гола забил. Как вам его результативность?

- Он очень опасен, когда находится с шайбой перед воротами. У него в звене два великолепных партнера - Шипачев и Гусев. Они очень обученные, хорошо взаимодействуют, поэтому и забивают много голов.

- Очередная игра на ноль, но даже после таких матчей игроки умудряются найти, в чем себя покритиковать. Сегодня что-то не понравилось?

- Трудно критиковать себя после 9:0. В этой лиге нет легких команд, в каждой смене тяжело играть. Нам нужно все так же трудиться. Мне надо работать каждый день, чтобы хорошо играть в защите, а остальные ребята могут концентрироваться на том, чтобы забрасывать шайбы.

- Специалисты говорят, что у СКА в последнее время нет конкурентов. Что скажете об этом?

- Если мы расслабимся и посчитаем, что игра сложится легко, то проиграем. КХЛ хороша тем, что любой соперник может тебя победить, если ты в нелучшем состоянии. У нас два звена обычно играют просто здорово, поэтому мы и выигрываем много матчей. Если расслабимся, будет тяжело, - сказал Херсли корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, СКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ разгромил казахстанский «Барыс» со счетом 9:0. В составе петербуржцев отличились Вячеслав Войнов, Никита Гусев, Илья Ковальчук. Дубль оформил Сергей Плотников, а Евгений Дадонов впервые в карьере сделал покер.

Эта победа стала для армейцев самой крупной в чемпионате. Предыдущий рекорд был установлен 4 декабря 2011 года, когда петербуржцы обыграли «Спартак» со счетом 10:2.



После этого матча СКА идет на первом месте в Западной конференции с 79 очками. Казахстанцы с 40 очками остались на восьмом месте на Востоке.

Следующий матч СКА проведет 17 ноября против «Автомобилиста». Встреча начнется в 19:30, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию. «Барыс» в этот же день сыграет с «Северсталью».