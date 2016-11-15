Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Куньлунь3 : 4Авангард
Хоккей  ЦСКА2 : 0Автомобилист
Хоккей  Спартак1 : 2 БТрактор
Футбол  Россия1 : 0Румыния
Хоккей  СКА9 : 0Барыс
Футбол  Италия0 : 0Германия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Патрик Херсли: У СКА лучшие игроки в КХЛ

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Защитник СКА Патрик Херсли в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от победы над «Барысом» (9:0).

- У СКА лучшие игроки в лиге! Когда они играют так хорошо, мы забиваем много голов.

- Дадонов четыре гола забил. Как вам его результативность?
- Он очень опасен, когда находится с шайбой перед воротами. У него в звене два великолепных партнера - Шипачев и Гусев. Они очень обученные, хорошо взаимодействуют, поэтому и забивают много голов.

- Очередная игра на ноль, но даже после таких матчей игроки умудряются найти, в чем себя покритиковать. Сегодня что-то не понравилось?
- Трудно критиковать себя после 9:0. В этой лиге нет легких команд, в каждой смене тяжело играть. Нам нужно все так же трудиться. Мне надо работать каждый день, чтобы хорошо играть в защите, а остальные ребята могут концентрироваться на том, чтобы забрасывать шайбы.

- Специалисты говорят, что у СКА в последнее время нет конкурентов. Что скажете об этом?
- Если мы расслабимся и посчитаем, что игра сложится легко, то проиграем. КХЛ хороша тем, что любой соперник может тебя победить, если ты в нелучшем состоянии. У нас два звена обычно играют просто здорово, поэтому мы и выигрываем много матчей. Если расслабимся, будет тяжело, - сказал Херсли корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, СКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ разгромил казахстанский «Барыс» со счетом 9:0. В составе петербуржцев отличились Вячеслав Войнов, Никита Гусев, Илья Ковальчук. Дубль оформил Сергей Плотников, а Евгений Дадонов впервые в карьере сделал покер.

Эта победа стала для армейцев самой крупной в чемпионате. Предыдущий рекорд был установлен 4 декабря 2011 года, когда петербуржцы обыграли «Спартак» со счетом 10:2.  

После этого матча СКА идет на первом месте в Западной конференции с 79 очками. Казахстанцы с 40 очками остались на восьмом месте на Востоке.

Следующий матч СКА проведет 17 ноября против «Автомобилиста». Встреча начнется в 19:30, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию. «Барыс» в этот же день сыграет с «Северсталью».

Матч

СКА - Барыс - 9:0 (5:0, 2:0, 2:0)

Голы:

Дадонов (Шипачёв, Гусев), 1:22 (1:0). Войнов (Ковальчук), 2:04 (2:0 - бол.). Плотников (Ковальчук, Войнов), 4:20 (3:0 - бол.). Дадонов (Хафизуллин, Гусев), 9:37 (4:0 - бол.). Дадонов (Хафизуллин, Шипачёв), 15:48 (5:0). Гусев (Дадонов), 22:09 (6:0). Плотников (Ковальчук, Шипачёв), 25:06 (7:0). Дадонов (Шипачёв, Гусев), 41:56 (8:0). Ковальчук (Гусев, Шипачёв), 51:53 (9:0 - бол.).

Место и дата

15 ноября 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Коллекция скальпов. СКА установил рекорд, поиздевавшись теперь и над «Барысом»Коллекция скальпов. СКА установил рекорд, поиздевавшись теперь и над «Барысом»Олег Знарок против того, чтобы победы СКА называли легкими. Но 9:0 с «Барысом» по-другому и не назвать.Когда сломанный конек не помог. ЦСКА наконец-то победил в основное времяКогда сломанный конек не помог. ЦСКА наконец-то победил в основное времяПосле ноябрьской паузы ЦСКА одержал первую победу в основное время.Жозе Маурисио: Сто процентов вернусь в Ледовый дворец и приведу семьюПолузащитник «Зенита» Жозе Маурисио поделился впечатлениями от матча КХЛ между СКА и «Барысом».Эдуард Занковец: Нужно забыть матч против СКА, это был не наш деньГлавный тренер «Барыса» Эдуард Занковец поделился впечатлениями от поражения в матче против СКА (0:9).Евгений Дадонов: Лично мне хотелось двузначного преимущества над «Барысом»Нападающий СКА Евгений Дадонов поделился впечатлениями от победы над «Барысом» (9:0).Никита Гусев: СКА - команда из другой лиги? Без комментариевНападающий СКА Никита Гусев поделился впечатлениями от победы над «Барысом» (9:0).Олег Знарок: Не обращаем внимания на победную сериюГлавный тренер СКА Олег Знарок поделился впечатлениями от победы над «Барысом» (9:0).Игорь Шестеркин: 15-матчевая серия побед СКА? Не слежу за этимВратарь СКА Игорь Шестеркин поделился впечатлениями от победы над «Барысом» (9:0).«Трактор» вырвал победу у «Спартака» в серии послематчевых буллитовХоккеисты «Трактора» переиграли «Спартак» в серии послематчевых буллитов со счетом 2:1.Голы Ничушкина и Жаркова принесли победу ЦСКА в матче с «Автомобилистом»В матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА на домашнем льду обыграл «Автомобилист» со счетом 2:0.Магнитогорский «Металлург» на выезде разгромил «Сочи»Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» разгромили ХК «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:0.СКА обыграл «Барыс», одержав самую крупную победу за время выступления в КХЛСКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ разгромил казахстанский «Барыс» со счетом 9:0.Владимир Семенов: Было тяжело в конце, хорошо, что мы выстоялиСтарший тренер ХК «Авангард» Владимир Семенов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «»Куньлуня».Владимир Юрзинов: Сказывается, что мы провели три тяжелых игры на выездеГлавный тренер «Куньлуня» Владимир Юрзинов поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом».Евгений Медведев: Первые 10 минут мы входили игруКапитан «Авангарда» Евгений Медведев прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня».Владимир Соботка: Все больше походило на тренировкуНападающий «Авангарда» Владимир Соботка прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня».ЦСКА – «Автомобилист». ОнлайнВо вторник в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сыграют московский ЦСКА и «Автомобилист» из Екатеринбурга.СКА – «Барыс». ОнлайнВо вторник в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сыграют СКА и Санкт-Петербурга и «Барыс» из Астаны.Александр Комаристый: Если бы сыграли понадежнее - могли бы победитьНападающий новокузнецкого «Металлурга» Александр Комаристый прокомментировал поражение от «Адмирала» в матче регулярного чемпионата КХЛ.Нападающий ЦСКА Энлунд перешел в «Куньлунь»Финский форвард московских армейцев Йонас Энлунд пополнил состав китайского «Куньлуня». Об этом сообщий официальный сайт КХЛ.

СКА
СКАкалендарьстатистика
Патрик Херсли
Патрик Херсливсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение