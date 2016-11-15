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Рамзан Кадыров: Готовы принять матч чемпионата мира-2018

Артур Бекмурзаев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Грозный готов принять спортивные мероприятия любого уровня, в том числе и матч Чемпионата мира по футболу, заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

– Сегодня «Ахмат-Арена» еще раз доказала, что готова справиться с матчами любой сложности. Готовы были бы вы принять матч самого чемпионата?
– Мы всегда готовы. Мы всегда говорим, я и сегодня говорил вице-премьеру (Виталию Мутко – прим. ред.), и даже в 2010 году говорили, что готовы были принять любые матчи. Мы когда строили стадион, исходили из того, что можем в любое время расширить его. Волевые решения руководства государства, или европейского комитета, который этим занимается, смогли бы повлиять. Но у них есть свои нюансы. Хотя было бы хорошо на Кавказе провести такой матч.

Мы сегодня видели, что со всего Северного Кавказа были болельщики и все вместе поддерживали сборную России, хотя было приятно, если бы из Питера, из Москвы и других городов приехали и поддержали своих футболистов и мы показали бы, насколько мы едины. У нас вся инфраструктура для матча чемпионата мира есть. Новая гостиница пятизвездочная прямо рядом строится. Просто какие-то люди, специалисты почему-то исходят из того, что это Кавказ, Чеченская Республика, были военные действия, — сказал Рамзан Кадыров.

– С какими сложностями пришлось столкнуться при подготовке этого матча? 
– Абсолютно никаких сложностей. Нам предложили, мы согласились и сделали все, чтобы были все довольны — и румыны, и наша сборная, и вице-премьер. И все сказали слова благодарности. И плюс точку поставила наша команда — мы выиграли.

Матч

Россия - Румыния - 1:0 (0:0)

Голы

Оздоев 90 (1:0).

Состав

Россия: Акинфеев, Кудряшов (Новосельцев, 84), Кутепов, Семёнов, Жирков (Оздоев, 46), Миранчук (Полоз, 61), Самедов, Могилевец (Ерохин, 68), Зобнин, Глушаков, Кокорин

Румыния: Пантилимон, Григоре (Цыру, 90), Латовлевичи (Филип, 66), Сэпунару, Препелицэ, Энаке, Марин, Грозав (Попа, 83), Ротариу, Андоне, Станку (Неделку, 90)

Предупреждения:

нет - Препелицэ, 72

Судья:

Алексей Кульбаков (Белоруссия)

Место и дата

15 ноября 19:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция

 


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