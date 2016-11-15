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Федор Кудряшов: По матчу с Румынией к нам должны быть минимальные претензии

Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Защитник сборной России Федор Кудряшов выразил мнение, что игроки национальной команды выложились должным образом в товарищеском матче с командой Румынии (1:0).

«Если ты играешь за «Терек» или за национальную команду, то на «Ахмат-Арене» тебя ждет сумасшедшая поддержка. В этот раз зрители тоже гнали нас вперед, поддерживали до 93-й минуты. Конечно, было бы обидно, если бы мы не забили, но понравилось, как мы бились на поле. Именно этого нам не хватало в Катаре. Даже если бы мы сыграли вничью или проиграли, мне было бы очень стыдно. Но в этот раз с первой минуты было видно, как все бились, пластались. Претензии к нам минимальные должны быть. 

Не знаю, как Александр Бубнов оценит мои действия, но себе я бы поставил четверку в этом матче. Если бы играли в защите так же, как с Катаром, у нас были бы большие проблемы. Но после поражения нам подсказали, как действовать в обороне. Думаю, на следующем сборе мы извлечем правильные уроки из этих ошибок», – цитирует 

Напомним, единственный гол в самой концовке встречи забил полузащитник Магомед Оздоев.

Матч

Россия - Румыния - 1:0 (0:0)

Голы

Оздоев 90 (1:0).

Состав

Россия: Акинфеев, Кудряшов (Новосельцев, 84), Кутепов, Семёнов, Жирков (Оздоев, 46), Миранчук (Полоз, 61), Самедов, Могилевец (Ерохин, 68), Зобнин, Глушаков, Кокорин

Румыния: Пантилимон, Григоре (Цыру, 90), Латовлевичи (Филип, 66), Сэпунару, Препелицэ, Энаке, Марин, Грозав (Попа, 83), Ротариу, Андоне, Станку (Неделку, 90)

Предупреждения:

нет - Препелицэ, 72

Судья:

Алексей Кульбаков (Белоруссия)

Место и дата

15 ноября 19:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция

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