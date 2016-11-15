Федор Кудряшов: По матчу с Румынией к нам должны быть минимальные претензии

Защитник сборной России Федор Кудряшов выразил мнение, что игроки национальной команды выложились должным образом в товарищеском матче с командой Румынии (1:0).



«Если ты играешь за «Терек» или за национальную команду, то на «Ахмат-Арене» тебя ждет сумасшедшая поддержка. В этот раз зрители тоже гнали нас вперед, поддерживали до 93-й минуты. Конечно, было бы обидно, если бы мы не забили, но понравилось, как мы бились на поле. Именно этого нам не хватало в Катаре. Даже если бы мы сыграли вничью или проиграли, мне было бы очень стыдно. Но в этот раз с первой минуты было видно, как все бились, пластались. Претензии к нам минимальные должны быть.



Не знаю, как Александр Бубнов оценит мои действия, но себе я бы поставил четверку в этом матче. Если бы играли в защите так же, как с Катаром, у нас были бы большие проблемы. Но после поражения нам подсказали, как действовать в обороне. Думаю, на следующем сборе мы извлечем правильные уроки из этих ошибок», – цитирует



Напомним, единственный гол в самой концовке встречи забил полузащитник Магомед Оздоев.