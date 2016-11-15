Евгений Пашутин: Мы плохо сыграли в защите
Главный тренер УНИКСа Евгений Пашутин прокомментировал итоги матча регулярного чемпионата Евролиги с турецким «Анадолу Эфесом», который его подопечные уступили со счетом 99:104.
– Конечно, это очень обидное поражение, потому что в целом борьба была равной и нам не хватило самую малость, чтобы одержать в ней верх. Но тут подвела защита. В атаке мы выступили сильно, набрали почти 100 очков, что гораздо выше нашей средней нормы. Но забить себе дали еще больше. Даже по ходу первой половины, которую мы завершили в свою пользу 54:49, почти 50 пропущенных очков говорили о том, что наша оборона не успевает за игроками соперника, мы часто давали им совершать простые броски, не всегда удачно действовали на подстраховке. В третьей четверти все это привело к тому, что «Анадолу Эфес» вырвался вперед. Только в последние 3 минуты матча, когда на площадку вернулся наш «большой» состав, удалось остановить нападение хозяев и даже почти сравнять счет, но нам просто не хватило времени – слишком велико оказалось отставание, – сказал специалист.
Матч
Анадолу Эфес - УНИКС - 104:99
Место и дата
15 ноября 20:00, Синан Эрдем Арена, Онлайн-трансляция