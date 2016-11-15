Магомед Оздоев: Вам не хватает четырех стопроцекнтных моментов во втором тайме?
Автор победного гола в матче с Румынией (1:0) полузащитник сборной России Магомед Оздоев считает, что российская команда создала достаточно голевых моментов.
- Приятно, что я забил, но главное – то, что мы добились очень важной победы. Мы ее заслужили. Разобрали сильные и слабые стороны соперника, выполнили установку тренера. Поэтому и есть результат. Мало моментов? Вам не хватает четырех стопроцентных моментов во втором тайме? У Кокорина, у Полоза они были...
Матч
Голы
Оздоев 90 (1:0).
Состав
Россия: Акинфеев, Кудряшов (Новосельцев, 84), Кутепов, Семёнов, Жирков (Оздоев, 46), Миранчук (Полоз, 61), Самедов, Могилевец (Ерохин, 68), Зобнин, Глушаков, Кокорин
Румыния: Пантилимон, Григоре (Цыру, 90), Латовлевичи (Филип, 66), Сэпунару, Препелицэ, Энаке, Марин, Грозав (Попа, 83), Ротариу, Андоне, Станку (Неделку, 90)
Предупреждения:
нет - Препелицэ, 72
Судья:
Алексей Кульбаков (Белоруссия)
Место и дата
15 ноября 19:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция