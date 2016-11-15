Андрей Семенов: Сборная России не могла сегодня не выиграть
Защитник сборной России Андрей Семенов сказал после победы над сборной Румынии, что национальная команда должна была побеждать соперника.
– Нас устраивает то, что выиграли 1:0. Нужно двигаться дальше и прибавлять в каждой игре, команда идет в правильном направлении.
– Тяжелая оказалась игра. Почему второй матч подряд так тяжело играть?
– Почему же тяжело? Создавали моменты один за одним, владели инициативой, играли так, как говорил нам тренер. Просто нужно было забить свои моменты и спокойно доводить счет до победного.
– Лично для вас какие эмоции вызвал матч: вы вышли в составе национальной сборной на родном стадионе?
– Атмосфера была просто отличной! Стадион нас гнал нас вперед. Мы не могли сегодня не выиграть. Хорошо, что забили в конце. Всегда приятно при своих болельщиках играть и побеждать. И Рамзан Ахматович зашел в раздевалку, всех поздравил, очень приятно.
– Хотели бы, что на «Терек» стадион заполнялся так же?
– Надо играть еще лучше и побеждать, идти в таблице еще выше, тогда, думаю, народ придет. Сейчас команда идет на третьем месте. Думаю, болельщики это оценят и придут на стадион.
Матч
Голы
Оздоев 90 (1:0).
Состав
Россия: Акинфеев, Кудряшов (Новосельцев, 84), Кутепов, Семёнов, Жирков (Оздоев, 46), Миранчук (Полоз, 61), Самедов, Могилевец (Ерохин, 68), Зобнин, Глушаков, Кокорин
Румыния: Пантилимон, Григоре (Цыру, 90), Латовлевичи (Филип, 66), Сэпунару, Препелицэ, Энаке, Марин, Грозав (Попа, 83), Ротариу, Андоне, Станку (Неделку, 90)
Предупреждения:
нет - Препелицэ, 72
Судья:
Алексей Кульбаков (Белоруссия)
Место и дата
15 ноября 19:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция