Андрей Семенов: Сборная России не могла сегодня не выиграть

Защитник сборной России Андрей Семенов сказал после победы над сборной Румынии, что национальная команда должна была побеждать соперника.



– Нас устраивает то, что выиграли 1:0. Нужно двигаться дальше и прибавлять в каждой игре, команда идет в правильном направлении.



– Тяжелая оказалась игра. Почему второй матч подряд так тяжело играть?

– Почему же тяжело? Создавали моменты один за одним, владели инициативой, играли так, как говорил нам тренер. Просто нужно было забить свои моменты и спокойно доводить счет до победного.



– Лично для вас какие эмоции вызвал матч: вы вышли в составе национальной сборной на родном стадионе?

– Атмосфера была просто отличной! Стадион нас гнал нас вперед. Мы не могли сегодня не выиграть. Хорошо, что забили в конце. Всегда приятно при своих болельщиках играть и побеждать. И Рамзан Ахматович зашел в раздевалку, всех поздравил, очень приятно.



– Хотели бы, что на «Терек» стадион заполнялся так же?

– Надо играть еще лучше и побеждать, идти в таблице еще выше, тогда, думаю, народ придет. Сейчас команда идет на третьем месте. Думаю, болельщики это оценят и придут на стадион.