Артем Параховский: Нам не хватило концентрации
Центровой УНИКСа Артем Параховский поделился мнением о причинах поражения в матче регулярного чемпионата Евролиги с «Анадолу Эфесом» (99:104).
- Хозяева сыграли слаженно и очень надежно, что не помешало нам навязать им серьезную борьбу. Большую часть времени мы вели в счете, но, как это, к сожалению, часто случается с УНИКСом в нынешнем сезоне, затем нас подвела потеря концентрации. После большого перерыва мы дали простор «Анадолу Эфесу» в нападении. Они часто попадали из углов, с высоким процентом реализовывали и 2-х, и 3-очковые броски. В какой-то момент казалось, что соперники в принципе ничего не мажут! Кроме того, они еще и рекорд Евролиги по передачами побили (34, - Прим. ред.). В принципе, у нас были шансы завершить встречу в свою пользу, в концовке мы действовали слаженно, все ребята боролись до конца. Но где-то немного не повезло, где-то не хватило времени. В любом случае, нельзя была отпускать соперников на расстояние больше 10 очков.
Матч
Анадолу Эфес - УНИКС - 104:99
Место и дата
15 ноября 20:00, Синан Эрдем Арена, Онлайн-трансляция