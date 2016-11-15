Александр Кокорин: Очередной сухарь от капитана, поздравляю с рекордом
Нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кокорин поделился впечатлениями от победы над сборной Румынии (1:0).
- Очередной сухарь от капитана, поздравляю с рекордом, - написал Кокорин в своем Инстаграме.
Напомним, сборная России в товарищеском матче обыграла Румынию со счетом 1:0. Победный гол в составе россиян забил Магомед Оздоев.
Игорь Акинфеев стал рекордсменом сборной по числу сухих матчей - в матче против румын вратарь сыграл в 45-й раз на ноль, обойдя Рината Дасаева.
Матч
Голы
Оздоев 90 (1:0).
Состав
Россия: Акинфеев, Кудряшов (Новосельцев, 84), Кутепов, Семёнов, Жирков (Оздоев, 46), Миранчук (Полоз, 61), Самедов, Могилевец (Ерохин, 68), Зобнин, Глушаков, Кокорин
Румыния: Пантилимон, Григоре (Цыру, 90), Латовлевичи (Филип, 66), Сэпунару, Препелицэ, Энаке, Марин, Грозав (Попа, 83), Ротариу, Андоне, Станку (Неделку, 90)
Предупреждения:
нет - Препелицэ, 72
Судья:
Алексей Кульбаков (Белоруссия)
Место и дата
15 ноября 19:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция