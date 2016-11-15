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Евгений Пашутин: Лэнгфорду надо было бросать в дальнюю дужку

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Наставник УНИКСа Евгений Пашутин прокомментировал заключительный бросок Кита Лэнгфорда, который мог сравнять счет в матче против «Анадолу Эфеса».

Напомним, что при счете 102:97 в пользу турецкого клуба за 1,5 секунды до финальной сирены игрок хозяев сфолил на Лэнгфорде, когда тот выполнял дальний бросок. В итоге американец вышел пробивать три штрафных. Попав первые две попытки, защитник УНИКСа затем умышленно пробил в переднюю дужку, но не сумел забрать подбор. В итоге казанцы потерпели поражение (99:104).

- В принципе, само решение бросать в дужку было верным. Просто Киту надо было попадать в дальнюю, а не в ближнюю, - рассказал Пашутин корреспонденту «Советского спорта». – Не повезло, так бывает. Но в той ситуации у Лэнгфорда не было особого выбора. Попадание с линии штрафных нас бы не спасло – слишком мало времени оставалось до конца матча. А так был шанс забрать подбор, бросить издали или забить со средней с фолом… Кит, видимо, хотел сам поймать мяч, но отскок получился в сторону и слишком далеко от него. В любом случае, это не имеет значения. Нам надо было удачнее действовать ранее, чтобы не прибегать к подобным шагам на последних секундах.

Матч

Анадолу Эфес - УНИКС - 104:99

Место и дата

15 ноября 20:00, Синан Эрдем Арена, Онлайн-трансляция

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