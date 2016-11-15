Англия – Испания. Онлайн
Сегодня на стадионе «Уэмбли» состоится товарищеский матч между сборными Англии и Испании.
Встреча между командами стартует в 23.00 мск, а «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
Матч
Голы
Лаллана 8 (1:0 - пен.). Варди 49 (2:0). Аспас 89 (2:1). Иско 90 (2:2).
Состав
Англия: Харт (Хитон, 46), Кэйхилл (Джагелка, 46), Роуз (Крессуэлл, 79), Клайн, Стоунз, Лаллана (Уолкотт, 25), Стерлинг (Таунсенд, 65), Хендерсон, Лингард, Дайер, Варди (Рэшфорд, 67)
Испания: Рейна, Карвахаль, Начо, Аспиликуэта, Силва (Иско, 63), Бускетс (Нолито, 78), Мартинес, Алькантара (Эррера, 56), Витоло (Коке, 46), Мата (Аспас, 46), Адурис (Мората, 63)
Предупреждения:
Стерлинг, 28; Уолкотт, 31; Роуз, 45 - Мартинес, 29; Аспас, 65; Карвахаль, 75
Судья:
Овидиу Алин Хатеган (Румыния)
Место и дата
15 ноября 23:00, Уэмбли, Текстовая трансляция