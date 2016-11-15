Александр Ерохин: В Грозном оказали очень теплый прием
Полузащитник сборной России Александр Ерохин отметил после победы над национальной командой Румынии, что сборная уходит на перерыв в позитивном настроении.
– Для сборной сейчас получается достаточно большой перерыв, хорошо уходить на него на позитивной ноте. Есть сдвиги в игре, и это хорошо, — сказал футболист.
– Черчесов перед игрой говорил, что вы приболели. Как сегодня себя чувствовали? Ваше появление только во втором тайме связано именно с этим?
– Тренеру видней, кого ставить. Была небольшая температура, но сборную нельзя пропускать.
– В Москве на сборную ходит не так много народа, в то время как в регионах матчи команды хорошо посещают. Лично вам в сборной где комфортно играть: в Москве или в регионах?
– Мы играли и на «Открытие-Арене» и на других стадионах, поддержка была хорошей. Но в Грозном оказали очень теплый прием.
– Игра команды вам понравилась?
– Игра немного разделилась, когда Румыния владела инициативой, когда наоборот у нас были моменты. Румыния неслабый соперник, достаточно хорошо сегодня смотрелась. Закономерна ли победа? Да, тот, кто больше хочет, тот и побеждает. Матч был перед долгим перерывом, и мы ушли на него с позитивом.
Матч
Голы
Оздоев 90 (1:0).
Состав
Россия: Акинфеев, Кудряшов (Новосельцев, 84), Кутепов, Семёнов, Жирков (Оздоев, 46), Миранчук (Полоз, 61), Самедов, Могилевец (Ерохин, 68), Зобнин, Глушаков, Кокорин
Румыния: Пантилимон, Григоре (Цыру, 90), Латовлевичи (Филип, 66), Сэпунару, Препелицэ, Энаке, Марин, Грозав (Попа, 83), Ротариу, Андоне, Станку (Неделку, 90)
Предупреждения:
нет - Препелицэ, 72
Судья:
Алексей Кульбаков (Белоруссия)
Место и дата
15 ноября 19:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция