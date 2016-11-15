Александр Ерохин: В Грозном оказали очень теплый прием

Полузащитник сборной России Александр Ерохин отметил после победы над национальной командой Румынии, что сборная уходит на перерыв в позитивном настроении.



– Для сборной сейчас получается достаточно большой перерыв, хорошо уходить на него на позитивной ноте. Есть сдвиги в игре, и это хорошо, — сказал футболист.



– Черчесов перед игрой говорил, что вы приболели. Как сегодня себя чувствовали? Ваше появление только во втором тайме связано именно с этим?

– Тренеру видней, кого ставить. Была небольшая температура, но сборную нельзя пропускать.



– В Москве на сборную ходит не так много народа, в то время как в регионах матчи команды хорошо посещают. Лично вам в сборной где комфортно играть: в Москве или в регионах?

– Мы играли и на «Открытие-Арене» и на других стадионах, поддержка была хорошей. Но в Грозном оказали очень теплый прием.



– Игра команды вам понравилась?

– Игра немного разделилась, когда Румыния владела инициативой, когда наоборот у нас были моменты. Румыния неслабый соперник, достаточно хорошо сегодня смотрелась. Закономерна ли победа? Да, тот, кто больше хочет, тот и побеждает. Матч был перед долгим перерывом, и мы ушли на него с позитивом.