Бухаров тренируется в общей группе «Ростова»

Нападающий «Ростова» Александр Бухаров тренируется со всеми футболистами донской команды.



Напомним, что два месяца назад нападающий получил травму, от которой восстановился совсем недавно. По словам главного тренера «Ростова» Ивана Данильнца, скорее всего, Бухаров сможет помочь желто-синим после паузы в чемпионате РФПЛ.



В ближайшем туре «Ростов» в гостях сыграет в «Рубином». Игра состоится 18 ноября.