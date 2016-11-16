Украина дома обыграла Сербию
Товарищеский матч между
сборными Украины и Сербии завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:0
в пользу украинцев.
Матч проходил в Харькове. Счет
в матче ударом с близкого расстояния открыл Евгений Шахов. Окончательный счет
ударом с пенальти установил Андрей Ярмоленко.
Товарищеский матч
Матч
Голы
Шахов 38 (1:0). Ярмоленко 87 (2:0 - пен.).
Состав
Украина: Бойко, Кривцов, Бутко, Ордец, Федецкий, Шахов (Зинченко, 77), Караваев (Петряк, 46), Сидорчук (Ротань, 46), Цыганков (Ярмоленко, 65), Малышев, Зозуля (Беседин, 62)
Сербия: Райкович (Йованович, 46), Пейчинович, Игньевски (Иванович, 77), Тошич Д. (Максимович, 83), Митрович С., Младенович, Катаи (Митрович А., 69), Павлович (Пешич, 46), Гудель, Тошич З. (Маркович, 46), Радойя
Предупреждения:
Зозуля, 61; Ротань, 79 - Иванович, 87
Судья:
Мартин Стрембергссон (Швеция)
Место и дата
15 ноября 22:00, Металлист, Онлайн-трансляция