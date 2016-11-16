ЧМ-2018. Квалификация. Южная Америка. Аргентина – Колумбия, Перу – Бразилия и другие матчи. Онлайн
Результаты матчей 12-го тура
южноамериканского отборочного турнира ЧМ-2018.
ЧМ-2018. Квалификация
Южная Америка
12-й тур
Матч
Боливия - Парагвай - 1:0 (0:0)
Голы
Гомес 78 (1:0 - автогол).
Место и дата
15 ноября 23:00, , Онлайн-трансляция
Матч
Эквадор - Венесуэла - 3:0 (0:0)
Голы
Минья 51 (1:0). Боланьос 83 (2:0). Валенсия Э. 86 (3:0).
Место и дата
16 ноября 00:00, , Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
16 ноября 02:30, , Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
16 ноября 02:30, , Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
16 ноября 05:15, , Онлайн-трансляция
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