Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Коламбус- : -Вашингтон
Баскетбол  Локомотив- : -Олимпия
Баскетбол  Бавария- : -Зенит
Хоккей  Монреаль- : -Флорида
Баскетбол  Дарушафака- : -ЦСКА
Баскетбол  Реал- : -Панатинаикос
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Менеджер Нурмагомедова: Хабиб будет драться в UFC только в титульном бою, остальное его не интересует

Источник:  Р-СпортКомментарии

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов не будет проводить бои под эгидой UFC, если эти бои не будут титульными. Об этом заявил менеджер спортсмена Али Абдель-Азиз.

«Хабиб будет драться под эгидой UFC только в том случае, если этот бой станет для него титульным. Все остальное ему не интересно, и он не будет драться», - цитирует Абдель-Азиза «Р-Спорт».

Напомним, что Нурмагомедов 13 ноября в Нью-Йорке победил американца Майкла Джонсона. После поединка россиянин заявил, что готов к титульному бою с чемпионом UFC в легком весе с ирландцем Конором Макгрегором, который в тот же день победил американца Эдди Альвареса и стал первым бойцом в истории UFC, выигравшим чемпионский пояс в двух весовых категориях — полулегком и легком весе.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Тест: Знаешь ли ты что сделал Хабиб Нурмагомедов со своими соперниками?Тест: Знаешь ли ты что сделал Хабиб Нурмагомедов со своими соперниками?Угадай, что сделал как закончились бои Хабиба Нурмагомедова!Еще больше денег. Рекорды, которые побил турнир UFC 205Еще больше денег. Рекорды, которые побил турнир UFC 205Еще задолго до UFC 205 глава организации Дана Уайт предсказывал, что это шоу будет самым масштабным, самым крутым из всех.Виталий Минаков: Макгрегор будет избегать встречи с Хабибом, у него нет шансовВиталий Минаков: Макгрегор будет избегать встречи с Хабибом, у него нет шансовБывший чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков дал интервью корреспонденту «Советского спорта».Джефф Монсон: Нурмагомедов не только победит Макгрегора, но и опозорит егоАмериканский боец смешанного стиля Джефф Монсон считает, что UFC постарается максимально отложить поединок между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.Вадим Финкельштейн: Бой Хабиба и Макгрегора продлится до первого клинча и перевода в партерПрезидент промоутерской компании M-1 Global Вадим Финкельштейн прокомментировал победу Хабиба Нурмагомедова над Майклом Джонсоном, а так же оценил шансы россиянина в бою против ирландца Конора Макгрегора.Хабиб Нурмагомедов и «клетка». История любвиХабиб Нурмагомедов и «клетка». История любви«Советский спорт» – о том, как парень из Дагестана Хабиб Нурмагомедов стал известен во всем мире.Камил Гаджиев: Фергюсон опаснее для Хабиба, чем МакгрегорКамил Гаджиев: Фергюсон опаснее для Хабиба, чем МакгрегорПрезидент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев считает, что Хабиб Нурмагомедов.Виталий Минаков: Макгрегор будет избегать боя с Хабибом, потому что россиянин не даст ему шансаРоссийский боец смешанного стиля Виталий Минаков прокомментировал победу Хабиба Нурмагомедова над Майклом Джонсоном из США в рамках турнира UFC 205.Бату Хасиков: Бой Макгрегора с Хабибом – риск для UFC, ирландец может проиграть, что снизит заработки компанииМногократный чемпион мира по кикбоксингу, а также продюсер телеканала «Матч ТВ» Бату Хасиков прокомментировал победу Хабиба Нурмагомедова над Майклом Джонсоном в рамках турнира UFC 205.Папаха станет модным трендомПапаха станет модным трендомОбозреватель «Советского спорта» Николай Яременко – о том, как российские бойцы задают новые модные тренды в мире.Падение Корешкова, взлет Анкалаева, стабильность Федора. Рейтинг бойцов ММАПадение Корешкова, взлет Анкалаева, стабильность Федора. Рейтинг бойцов ММА«Советский спорт» представляет обновленный рейтинг лучших бойцов мира. В ноябрьском рейтинге произошло немало изменений.Хабиб Нурмагомедов – Майклу Джонсону: Для меня было честью выйти с тобою на рингРоссийский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов отметил своего противника на турнире UFC 205 Майкла Джонсона.Нурмагомедов заработал на турнире UFC 57 тысяч долларов, Макгрегор – 3,5 млнПо итогам турнира UFC 205, который состоялся в Нью-Йорке 12 ноября, российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов заработал 57 тысяч долларов.Рашид Магомедов потерял десять позиций в рейтинге лучших легковесов мираРоссийский боец Рашид Магомедов в обновленном рейтинге лучших бойцов легкой весовой категории потерял десять позиций и занимает 26-е место. Это произошло из-за недавнего поражения спортсмена на турнире UFC американцу Бенеилу Дариушу.Орел из России, цыпленок из Ирландии. Главные события в мире ММА за неделюОрел из России, цыпленок из Ирландии. Главные события в мире ММА за неделюГлавные события в мире боевого спорта – в традиционном еженедельном обзоре «Советского спорта».Хабиб Нурмагомедов: Меня пытаются прятать от медиа, чтобы еще дальше держать от боя за поясРоссийский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов рассказал о несправедливом отношении к нему со стороны организаторов турнира UFC 205.Согласится ли «Чикенгрегор» на бой с Орлом? Колонка Сергея ВащенкоСогласится ли «Чикенгрегор» на бой с Орлом? Колонка Сергея Ващенко«Советский спорт» рассуждает, что будет дальше в легком дивизионе UFC и каковы шансы на поединок за пояс у Хабиба Нурмагомедова.Борис Бурзиев: Бой Макгрегора и Нурмагомедова был бы очень интересенПрезидент Союза смешанных боевых единоборств России Борис Бурзиев прокомментировал возможность проведения боя между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Коннором Макгрегором. Он сказал, что такой поединок был бы очень интересным.Хабиб дерется раз в 8 лет? Нурмагомедов и Макгрегор провели одинаковое количество боев, начиная с 2008 годаЧемпион мира UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор ответил на вызов российского бойца Хабиба Нургмагомедова провести поединок.Конор Макгрегор: Нурмагомедов дерется раз в восемь летЧемпион мира UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор ответил на вызов российского бойца Хабиба Нургмагомедова.

Хабиб Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедоввсе новости

Cпецпредложение