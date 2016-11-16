Менеджер Нурмагомедова: Хабиб будет драться в UFC только в титульном бою, остальное его не интересует
Российский боец смешанных
единоборств Хабиб Нурмагомедов не будет проводить бои под эгидой UFC, если эти бои
не будут титульными. Об этом заявил менеджер спортсмена Али Абдель-Азиз.
«Хабиб будет
драться под эгидой UFC только в том случае, если этот бой станет для него
титульным. Все остальное ему не интересно, и он не будет драться», - цитирует
Абдель-Азиза «Р-Спорт».
Напомним, что
Нурмагомедов 13 ноября в Нью-Йорке победил американца Майкла Джонсона. После
поединка россиянин заявил, что готов к титульному бою с чемпионом UFC в легком
весе с ирландцем Конором Макгрегором, который в тот же день победил американца
Эдди Альвареса и стал первым бойцом в истории UFC, выигравшим чемпионский пояс
в двух весовых категориях — полулегком и легком весе.