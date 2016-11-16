Италия и Германия сыграли вничью
Товарищеский матч между
сборными Италии и Германии завершился вничью. Итоговый счет матча - 0:0.
Матч проходил в Милане на
стадионе «Сан-Сиро». Обе команды не использовали свои возможности для того,
чтобы открыть счет. Более выгодные моменты были у итальянцев – Лено отбил удар
Бернардески и Иммобиле, а Белотти попал в штангу. Проходивший параллельно
товарищеский матч Австрия – Словакия завершился с тем же итогом. «Советский
спорт» вел текстовую трансляцию матча Италия – Германия.
Товарищеские матчи
Австрия – Словакия – 0:0
Матч
Состав
Италия: Буффон (Доннарумма, 46), Дармиан, Ругани, Заппакоста, Бонуччи, Романьоли (Астори, 46), Де Росси, Пароло, Белотти (Сансоне, 87), Эдер (Бернардески, 68), Иммобиле (Дзадза, 88)
Германия: Лено, Хёведес, Мустафи, Хуммельс (Та, 46), Герхардт, Вайгль (Гётце, 71), Гюндоган, Киммих, Горецка (Гнабри, 61), Руди, Мюллер (Волланд, 60)
Предупреждения:
Судья:
Артур Диаш Соареш (Португалия)
Место и дата
15 ноября 22:45, Сан-Сиро, Текстовая трансляция