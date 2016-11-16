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Англия на последних минутах упустила победу над Испанией

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Товарищеский матч между сборными Англии и Испании завершился вничью. Итоговый счет матча – 2:2.

Матч проходил на лондонском стадионе «Уэмбли». На восьмой минуте пенальти реализовал Адам Лаллана. В начале второго тайма второй мяч забил Джейми Варди. В концовке ударом с рикошетом от штанги один мяч отыграл Яго Аспас, а затем в компенсированное ко второму тайму время сравнял результат Иско.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.

Товарищеский матч

Матч

Англия - Испания - 2:2 (1:0)

Голы

Лаллана 8 (1:0 - пен.). Варди 49 (2:0). Аспас 89 (2:1). Иско 90 (2:2).

Состав

Англия: Харт (Хитон, 46), Кэйхилл (Джагелка, 46), Роуз (Крессуэлл, 79), Клайн, Стоунз, Лаллана (Уолкотт, 25), Стерлинг (Таунсенд, 65), Хендерсон, Лингард, Дайер, Варди (Рэшфорд, 67)

Испания: Рейна, Карвахаль, Начо, Аспиликуэта, Силва (Иско, 63), Бускетс (Нолито, 78), Мартинес, Алькантара (Эррера, 56), Витоло (Коке, 46), Мата (Аспас, 46), Адурис (Мората, 63)

Предупреждения:

Стерлинг, 28; Уолкотт, 31; Роуз, 45 - Мартинес, 29; Аспас, 65; Карвахаль, 75

Судья:

Овидиу Алин Хатеган (Румыния)

Место и дата

15 ноября 23:00, Уэмбли, Текстовая трансляция


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