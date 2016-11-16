Франция и Кот-д‘Ивуар сыграли вничью, Хорватия обыграла Северную Ирландию
Завершились два товарищеских
матча национальных сборных. Франция и Кот-д‘Ивуар сыграли вничью, а Хорватия на
выезде переиграла Северную Ирландию.
Матч между французами и
ивуарийцами завершился нулевой ничьей. Северная Ирландия дома уступила Хорватии
со счетом 0:3. У хорватов отличились Марио Манджукич, Дуе Чоп и Андрей
Крамарич.
Товарищеские матчи
Франция - Кот-д‘Ивуар - 0:0
Северная Ирландия – Хорватия
Голы: Манджукич, 9, Чоп, 35,
Крамарич, 68.
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