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Франция и Кот-д‘Ивуар сыграли вничью, Хорватия обыграла Северную Ирландию

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Завершились два товарищеских матча национальных сборных. Франция и Кот-д‘Ивуар сыграли вничью, а Хорватия на выезде переиграла Северную Ирландию.

Матч между французами и ивуарийцами завершился нулевой ничьей. Северная Ирландия дома уступила Хорватии со счетом 0:3. У хорватов отличились Марио Манджукич, Дуе Чоп и Андрей Крамарич.

Товарищеские матчи

Франция - Кот-д‘Ивуар - 0:0

Северная Ирландия – Хорватия

Голы: Манджукич, 9, Чоп, 35, Крамарич, 68.

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