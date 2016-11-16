Боливия обыграла Парагвай в квалификации ЧМ-2018
Матч 12-го тура
южноамериканской квалификации между Боливией и Парагваем завершился победой хозяев.
Итоговый счет матча – 1:0 в пользу боливийцев.
В составе победителей
единственный мяч забил в собственные ворота Густаво Гомес. Боливия набрала семь
очков и занимает девятое место. У Парагвая 15 очков и седьмое место.
ЧМ-2018. Квалификация
Южная Америка
12-й тур
Матч
Боливия - Парагвай - 1:0 (0:0)
Голы
Гомес 78 (1:0 - автогол).
Место и дата
15 ноября 23:00, , Онлайн-трансляция
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