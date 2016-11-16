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Боливия обыграла Парагвай в квалификации ЧМ-2018

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 12-го тура южноамериканской квалификации между Боливией и Парагваем завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу боливийцев.

В составе победителей единственный мяч забил в собственные ворота Густаво Гомес. Боливия набрала семь очков и занимает девятое место. У Парагвая 15 очков и седьмое место.

ЧМ-2018. Квалификация

Южная Америка

12-й тур

Матч

Боливия - Парагвай - 1:0 (0:0)

Голы

Гомес 78 (1:0 - автогол).

Место и дата

15 ноября 23:00, , Онлайн-трансляция

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