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Джокович обыграл Раонича на Итоговом турнире АТР и одержал вторую победу в группе

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч групповой стадии Итогового турнира АТР между сербом Новаком Джоковичем и канадцем Милошем Раоничем завершился победой сербского теннисиста. Итоговый счет матча – 7:6 (6), 7:6 (5) в пользу Джоковича.

Матч продолжался два часа и 14 минут. Раонич сделал 14 эйсов против двух у Джоковича, Новак допустил две двойные ошибки при трех у Милоша. Джокович одержал вторую победу в двух матчах в своей группе. У Раонича одна победа и одно поражение.

Итоговый турнир АТР

Лондон (Великобритания)

Покрытие: хард

Призовой фонд: 7 500 000 долларов

Одиночный разряд

Группа «Иван Лендл»

2-й тур

Матч

Джокович Н. (Сербия) - Раонич М. (Канада) - 7:6, 7:6

Место и дата

15 ноября 23:10, , Онлайн-трансляция

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