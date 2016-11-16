Джокович обыграл Раонича на Итоговом турнире АТР и одержал вторую победу в группе
Матч групповой стадии Итогового
турнира АТР между сербом Новаком Джоковичем и канадцем Милошем Раоничем
завершился победой сербского теннисиста. Итоговый счет матча – 7:6 (6), 7:6 (5)
в пользу Джоковича.
Матч продолжался два часа и 14 минут. Раонич сделал 14 эйсов против двух у Джоковича, Новак допустил две двойные ошибки при трех у Милоша. Джокович одержал вторую победу в двух матчах в своей группе. У Раонича одна победа и одно поражение.
Итоговый турнир АТР
2-й тур
Джокович Н. (Сербия) - Раонич М. (Канада) - 7:6, 7:6 15 ноября 23:10, , Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
Джокович Н. (Сербия) - Раонич М. (Канада) - 7:6, 7:6
15 ноября 23:10, , Онлайн-трансляция
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