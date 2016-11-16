Эквадор дома крупно обыграл Венесуэлу
Матч 12-го тура
южноамериканской квалификации чемпионата мира 2018 года между сборными Эквадора
и Венесуэлы завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу
сборной Эквадора.
В составе победителей
отличились Артуро Мина, Миллер Боланьос и Эннер Валенсия. Эквадор набрал 20
очков и занимает третье место. Венесуэла с пятью очками занимает последнее,
пятое место.
ЧМ-2018. Квалификация
Южная Америка
12-й тур
Матч
Эквадор - Венесуэла - 3:0 (0:0)
Голы
Минья 51 (1:0). Боланьос 83 (2:0). Валенсия Э. 86 (3:0).
Место и дата
16 ноября 00:00, , Онлайн-трансляция
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